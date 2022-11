Radfahrer stoßen zusammen: 59-Jähriger wird bei Unfall am Kuhberg verletzt

Zwei Menschen, die in Ulm mit einem E-Bike unterwegs sind, stoßen zusammen. Ein Mann muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm hat ein 59-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 16.30 Uhr eine 51-Jährige mit einem E-Bike von einem Nebenweg kommend auf den Schwalbenweg ein. Dabei stieß sie mit einem 59-Jährigen zusammen, der mit einem E-Bike in Richtung Lindenhöhe unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Beamte des Polizeireviers Ulm-West (Telefon: 0731/1883812) nahmen die Ermittlungen auf. Ob an den Fahrrädern ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. (AZ)