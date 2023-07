Radfahrer stürzt: 41-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 41-Jähriger stürzt mit seinem Fahrrad in Ulm-Söflingen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu.

Schwere Verletzungen hat sich ein 41-jähriger bei einem Unfall am Montag in Ulm zugezogen. Der Radfahrer war nach Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr in der Söflinger Straße unterwegs. Der 41-Jährige überquerte die Straße in Richtung Brunnenstraße. Im Bereich der Straßenbahnschienen stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pedelec blieb laut Polizei gering. (AZ)