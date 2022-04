Radfahrer stürzt in Baustelle und verletzt sich

Wie es zu dem Unfall am Ulmer Eselsberg kommen konnte, ist unklar. Der 34-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Montag in Ulm in eine Baustelle gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann kam in eine Klinik.

Gegen 0.30 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Fahrrad den Weinbergweg auf dem Gehweg bergab. Bei einer Baustelle kam er aus ungeklärter Ursache nach links und drückte eine Absperrung weg. Daraufhin fiel er mit dieser in einen etwa 70 Zentimeter tiefer liegenden Bereich. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen.

Ein aufmerksamer Zeuge kam dem Radfahrer zur Hilfe, bevor ihn ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt die entstandenen Sachschäden nach eigenen Angaben als äußerst gering ein. (AZ)