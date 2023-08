Radfahrer stürzt nachts auf die Straße und wird schwer am Kopf verletzt

Auf dem Mähringer Weg in Ulm verliert ein Mann die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzt erst in einen Zaun und dann auf die Fahrbahn.

Bei einem Unfall in Ulm ist ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Der 38-Jährige fuhr gegen 2.20 Uhr den Mähringer Weg am Eselsberg bergab. Dabei benutzte er laut Polizei die Spur des Gegenverkehrs auf der anderen Seite der Straßenbahngleise. Auf der Gefällstrecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte zuerst in einen Maschendrahtzaun und dann auf die Fahrbahn.

Der Radler wird bei dem Unfall in Ulm schwer verletzt

Dabei erlitt er eine erhebliche Kopfverletzung. Einen Helm trug er laut Polizei nicht. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen. (AZ)