Radfahrer wird von Auto erfasst: 44-Jährige erleidet leichte Verletzungen

In Ulm übersieht eine Autofahrerin wohl einen Radfahrer. Der stürzt und wird leicht verletzt.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Ulm hat ein 44-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war eine 69-Jährige um 14.35 Uhr mit ihrem VW Golf in der Schillerstraße stadteinwärts unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Zinglerstraße ab. Dabei übersah sie wohl den 44-Jährigen. Der kam ihr mit seinem Pedelec in der Schillerstraße entgegen. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Der Radler stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 2500 Euro. (AZ)