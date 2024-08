Radfahrerin und Fußgänger stoßen in der Neuen Straße zusammen

Eine Radfahrerin und ein Fußgänger sind am Sonntag in der Ulmer Innenstadt zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Neuen Straße. Ein 19-Jähriger war zu Fuß auf dem Radweg, von der Friedrich-Ebert-Straße kommend, in Richtung Glöcklerstraße unterwegs. Auf Höhe der Deutschhausgasse kam ihm eine 64-jährige Radfahrerin entgegen. Die Frau konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Fußgänger mit dem Lenker, so die Polizei. Dadurch verlor sie die Kontrolle und stürzte.

Die Polizei Ulm ermittelt nun zum genauen Unfallhergang

Beide Beteiligten erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in eine Klinik. Die Polizei Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (AZ)