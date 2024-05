Radfahrerinnen sind sich uneins und stoßen zusammen: Beide verletzten sich

Zwei 49 Jahre alte Frauen sind mit dem Rennrad unterwegs. An einer Weggabelung bei Donaustetten sind sie sich wohl uneins. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall am Dienstag bei Ulm-Donaustetten haben zwei Radfahrerinnen leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 10 Uhr fuhren die beiden 49-Jährigen in der Straße "Am Kraftwerk". An einer Weggabelung vor dem Kraftwerk waren sich die beiden Frauen wohl uneins für ihre weitere Wegstrecke. Die linksfahrende Radlerin wollte nach rechts abbiegen, während die rechtsfahrende Radlerin nach links abbiegen wollte. Die Rennräder berührten sich und die Frauen stürzten. Bei dem Sturz erlitten sie leichte Verletzungen. Eine der Rennradlerinnen kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand nur geringer Schaden. (AZ)