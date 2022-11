Radspur kommt: Autofahrer müssen in der Münchner Straße Platz abgeben

Plus Die Münchner Straße wird umgebaut, eine Radspur entsteht. Doch bis dahin wird es dauern. Mit Kompromissen will Ulm einen funktionierenden Autoverkehr sichern.

Die Münchner Straße zählt zu den zentralen Ulmer Achsen, zumindest für Autofahrerinnen und Autofahrer. Sie verknüpft Neu-Ulm und die Gänstorbrücke mit der Innenstadt und ist auch für den Durchgangsverkehr wichtig. Auch für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist sie eine logische Route. Bislang aber eine Route ohne Radweg. Das wird sich ändern. Der Ulmer Bauausschuss hat sich am Dienstag mit knapper Mehrheit dafür entschieden, dass eine Radspur angelegt wird. Dafür muss eine Autospur weichen. Bis dahin aber vergeht noch einige Zeit.