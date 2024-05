Ulm

Radweg Kienlesberg-Brücke: Mit dem Rad geht's jetzt leichter auf den Eselsberg

Plus Das neue Hauptroutennetz für den Radverkehr in Ulm nimmt Gestalt an. Jetzt wurde ein neuer Fünf-Millionen-Euro-Weg eröffnet.

Von Thomas Heckmann

Ein dreiviertel Jahr später als geplant und doch ein halbes Jahr eher als befürchtet konnte am Freitag der Radweg entlang der Kienlesbergstraße in Ulm freigegeben werden.

Der Grund, warum es länger dauerte: Ein unerwartet anspruchsvoller Untergrund hat die Bauarbeiter deutlich aufwendiger gemacht, doch es gibt auch viele Fördergelder.

