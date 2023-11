Kritik an Radweg-Planung in Ulm: "Frust macht sich breit"

Plus Bei der Diskussion um ein neues Rad-Hauptroutennetz für Ulm kommt Kritik auf. Treibt die Stadtverwaltung das Thema nicht schnell genug voran?

Mit Hilfe bezahlter Radspezialisten (Mobildenker) plant die Ulmer Stadtverwaltung ein Hauptroutennetz für den Radverkehr auf Vordermann zu bringen. Im Bauausschuss regte sich an der Vorgehensweise Kritik. Ulms Baubürgermeister ist zwar selbst ein passionierter Radfahrer, doch das Thema treibt die Stadtverwaltung aus Sicht von einigen Stadträten und Stadträtinnen nicht schnell genug voran.

"Wir versprechen zu viel", sagte CDU-Mann Thomas Kienle bei der Diskussion um das geplante Fahrrad-Hauptroutennetz. Zwar sehe der Netzplan mit seinen zehn, farbig gekennzeichneten Routen durchaus ansprechend aus. Doch an einer zügigen Realisierung zweifelt der Stadtrat. Zumal bei der gleichen Sitzung im Zusammenhang mit der 182-Millionen-Euro-Baustelle, der B10-Erneuerung, zuvor vom Bürgermeister gesagt wurde, dass Ulm in finanzieller Hinsicht kleinere Brötchen backen müsse.