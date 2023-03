Räder von neuem Lkw im Ulmer Donautal gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft, dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Von zwei Lkw sind in den vergangenen Tagen in die Kompletträder entwendet worden. Die Polizei will nun herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und sucht Zeugen.

Ereignet haben soll sich der Diebstahl zwischen vergangenen Freitag, 17 Uhr, und diesen Montag, 5.30 Uhr. Die beiden Lkw standen auf einem Firmengelände in der Ernst-Abbe-Straße im Ulmer Donautal.

Unbekannte bockten die beiden Neufahrzeuge der Marke MAN auf. Danach demontierten sie die Kompletträder an den Hinterachsen und nahmen sie mit. Die Räder dürften die Täter mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben, heißt es.

Die Polizei Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) hofft nun, dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden und Hinweise geben können. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei mehreren tausend Euro. (AZ)