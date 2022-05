Randalierer greift in der Ulmer Oststadt Passanten an

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Samstag das Verhalten eines 25-Jährigen in der König-Wilhelm-Straße.

Es war nach Mitternacht, als Anwohner und Anwohnerinnen aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Gegen 0.30 Uhr war der alkoholisierte 25-Jährige in der König-Wilhelm-Straße unterwegs. Ohne nachvollziehbaren Grund warf er Biomülltonnen um. Eine vorbeifahrende Radlerin sprach den Randalierer an und forderte ihn auf, den Müll wieder einzusammeln.

Der Randalierer wurde in Ulmer Ausnüchterungszelle gebracht

Dieser ging die 25-Jährige sofort verbal an und trat gegen ihr Rad. Ein weiterer 38-jähriger Passant kam der Frau zu Hilfe. Der Aggressor griff den Mann sofort an und schlug nach ihm. Durch die Hilfe weiterer Passanten wurde der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch das Rad der Frau blieb unversehrt. Der 25-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle. Er wird sich unter anderem wegen versuchter Körperverletzung verantworten müssen. (AZ)