Ulm

vor 17 Min.

Rassistisches Sylt-Skandal-Video: Darf man "L'amour toujours" noch spielen?

Plus Rechtsradikale Parolen zur Melodie des Partyhits von DJ Gigi D'Agostino sorgen für Empörung. Club-Betreiber aus Ulm und ein AfD-Landtagsabgeordneter äußern sich.

Von Michael Kroha

Der Song wird seit Längerem für rassistische Parolen genutzt. Rund um einen AfD-Parteitag hatte das fremdenfeindliche Geschrei schon einmal zu einem Eklat geführt. Nun bestimmt "L'amour toujours" vom italienischen DJ Gigi D'Agostino abermals die Schlagzeilen. Für große Empörung sorgte in den vergangenen Tagen ein Video, das Besucher einer Bar auf Sylt zeigt, die zu der Melodie des Partyhits "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölen. Auf dem Münchner Oktoberfest soll das Lied nun verboten werden. "Auf der Wiesn ist für den ganzen rechten Scheißdreck kein Platz", so Oktoberfest-Chef Clemens Baumgärtner. Wie handhaben es Club-Betreiber in Ulm?

Es ist "ein ganz tolles Lied", sagt Viktoria Ocker, Betreiberin der Kulisse und des Trödlers in Ulm. Doch durch die "Verunglimpfungen" ist es inzwischen "unbringbar" geworden. Bereits Anfang November 2023, als es erstmals in den sozialen Medien im Zusammenhang mit den rechten Parolen aufgetaucht ist, habe Ocker einen ersten Hinweis in die WhatsApp-Gruppen ihrer Clubs geschrieben. Ein erneuter Hinweis sei im Januar erfolgt. Zu dieser Zeit stand das Lied wegen rechten Parolen rund um den AfD-Parteitag in den Schlagzeilen. Die FDP-Kandidatin für die anstehende Kommunalwahl in Ulm machte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inständig darauf aufmerksam, auf den Song künftig zu verzichten. "Ich bin kein Fan von Verboten", sagt sie. Doch wenn sie sage, dass sie etwas "nicht möchte", dann machen das "ihre Jungs" nicht. "Schade für alle Clubs. Es war ein tolles Lied zum Stimmungmachen. Es ist jetzt kaputtgemacht worden", so Ocker.

