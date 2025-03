Rat speckt Pläne für die Landesgartenschau ab

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat die Pläne für die Landesgartenschau gestutzt. In der Bauphase sollen 27 Millionen Euro eingespart werden. In einer Pressekonferenz am Vormittag berichteten Stadt und Planer, welche Vorhaben dran glauben müssen.

Corona, Krieg in Europa, gestiegene Baupreise und drei Ulmer Brücken, die abgerissen werden: Die Stadt steht vor riesigen finanziellen Herausforderungen - und vor einer Fülle von Aufgaben. Außerdem ist da die Frage, wie viele Baustellen die Ulmer noch akzeptieren. Also wolle man sich fokussieren, damit Ulm 2030 einen Ort präsentieren kann, den die Menschen sehen wollen und den sie noch finanziell gegenüber kommenden Generationen vertreten kann, sagt Baubürgermeister Tim von Winning.

Konkret bedeutet das, dass sich Stadt und Planer auf die 3,5 Kilometer lange Glacis-Route von der Wilhelmsburg zur Donau konzentrieren. Weitere Maßnahmen müssen warten oder werden nur teilweise oder provisorisch in Angriff genommen. Vom Tisch ist vorerst der Aussichtspunkt Donauspitz am Rand der Ehinger Anlagen. Stattdessen soll der vorhandene Zick-Zack-Steg erneuert werden. Am Ehinger Tor sei bis 2030 allenfalls der erste Bauabschnitt realisierbar. Hier sollten eigentlich Verkehrsflächen zugunsten von Grün- und Aufenthaltsbereichen zurückweichen. Kleinere Maßnahmen, die Kosten sparen, sind: Das Donauufer soll keine bauliche Verwandlung erhalten. Auch der Bahnpark am Blaubeurer Tor wird aus zeitlichen Gründen nur erschlossen, hier wäre Platz für mobile Angebote. Neu ist, dass für die Donaubastion bei Roxy und Donauschwäbischem Zentralmuseum keine Eintrittskarte zu lösen sein wird. Der Parkplatz soll sich wenigstens teils in eine Fläche für Menschen und Kunst verwandeln. Planer Bernhard Schwarz träumt davon, die Reithalle als Blumenhalle zu nutzen.