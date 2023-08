Ulm

Ratlos bei "Stürmt die Burg": Was soll das alles auf der Wilhelmsburg?

Plus Eine Performance, die nicht zündet. Eine Ausstellung, die kaum zu sehen ist. Ein Konzert, das in den Weiten des Innenhofs verhallt. Ein Besuch auf der Wilhelmsburg, der einen ratlos zurücklässt.

Von Thomas Vogel

Und wieder wird die Burg gestürmt. Die Wilhelmsburg soll stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken, die Stadt Ulm organisiert deswegen seit einigen Sommern ein ambitioniertes Kulturprogramm, das große Bögen schlägt. Food-Trucks fahren auf, Biergarten ist auch immer dabei. Sobald das Wetter mitspielt, ist dort was los. Am Freitag wurde auch noch ein Tattoo gestochen, das Ganze im Rahmen einer Performance, die interdisziplinär angelegt war. Doch warum?

Die Performer Katrin Hippen und Carlos Flores hatten sich in einem der vielen Kabäuschen der Burg ein kleines Studio eingerichtet, das ein wenig an Rotlichtiges erinnerte. Das Stechen wurde dann live in Sound übersetzt und die Besucher konnten dabei zusehen und zuhören. Die Aktion startete verspätet, folgte keiner Regie, lief auf nichts hinaus und entließ einen ziemlich ratlos. Gut, in einem herkömmlichen Tattoo-Studio fehlt der Sound und dort muss ein Akteur auch keine Grubenlampe tragen, um etwas zu sehen bei der Arbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

