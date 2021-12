Ratlos und Rad-los: Lastwagenfahrer verursacht Stau auf A8

Ein Lastwagen-Reifen rollt davon, ein anderer verkeilt sich. Der Vorfall auf der A8 bei Ulm verursacht drei Kilometer Stau. Wie das Problem gelöst wird.

Ein ratloser Lastwagenfahrer stand am Montagmorgen mit seinem rad-losen Lastwagen auf der A8 zwischen Ulm-Nord und Ulm-Ost. Während der Fahrt auf der Autobahn hatten sich die beiden linken Hinterreifen gelöst, der äußere Reifen rollte davon, der innere Reifen verkeilte sich unter dem auf die Bremsscheibe abgesackten Lkw.

Da der Lastwagen zum Teil in die rechte Fahrspur hineinragte, sperrte die Autobahnpolizei die rechte Fahrspur, es bildete sich ein bis zu drei Kilometer langer Stau. Warum sich die Räder am Lastwagen des 39-Jährigen lösten, konnte die Polizei nicht klären. Gemeinsam mit einem Werkstattfahrzeug kamen zwei Sicherungsfahrzeuge der Autobahnmeisterei an die Unfallstelle, damit die Reparatur sicher vorgenommen werden konnte.

