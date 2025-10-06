Raub bei den Sedelhöfen: Mann wird von Gruppe niedergeschlagen und bestohlen

Ein 34-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen am Albert-Einstein-Platz in Ulm niedergeschlagen und bestohlen worden sein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Nach Angaben der Ermittler befand sich der 34-Jährige kurz vor 5 Uhr mit einer Freundin in einem Ladengeschäft bei den Sedelhöfen. Ein unbekannter Mann soll die Frau „unsittlich berührt“ haben. Daraufhin habe der 34-Jährige den Mann angesprochen. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, soll der Unbekannte den Rucksack des 34-Jährigen geöffnet und eine Gucci-Jacke herausgenommen haben. Diese soll er an eine weitere Person weitergegeben haben. Die mutmaßliche Tätergruppierung bestand wohl aus drei oder vier Personen, so die Polizei.

Täter flüchteten nach Raub in der Ulmer Innenstadt in unbekannte Richtung

Der 34-Jährige habe die Jacke zurückgefordert, worauf er von einem der unbekannten Männer mit Reizgas besprüht worden sein soll. Die Angreifer hätten auf den Geschädigten eintreten, heißt es. Zudem sollen sie sein Mobiltelefon und Bargeld entweder haben. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beim Handy handelte es sich um ein Samsung Galaxy 13. Der Geschädigte verletzte sich durch den Vorfall leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war laut Polizei nicht notwendig. Zu einer sofortigen Anzeigenerstattung ist es nach Ermittlerangaben nicht gekommen. Warum nicht, ist unklar. Der 34-Jährige habe „erst später“ den Vorfall bei der Polizei gemeldet, heißt es.

Raub in Ulm: Mutmaßlicher Täter sollen aus dem arabischen Raum sein

Einer Personenbeschreibung zufolge handelte sich bei den Tätern um Personen aus dem arabischen Raum, die wohl alle schwarze Jacken trugen. Einer der Täter soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und zum Tatzeitpunkt eine Gucci-Cap getragen haben. Weiterhin hatte er schwarze, kurze Haare. Der zweite Täter soll zur Tatzeit noch eine Umhängetasche getragen haben. Von einer dritten Person ist lediglich bekannt, dass sie etwa 1,80 bis 1,85 groß gewesen sein soll und schwarze gelockte Haare hatte.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)