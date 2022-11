Raubopfer holt sich im Gerangel gestohlenes Handy zurück

Zwei Männer wollen in Ulm einen Mann überfallen und schlagen auf ihn ein. Während der körperlichen Auseinandersetzung holt sich das Opfer das Diebesgut zurück.

In Ulm haben zwei Männer am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen 37-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Eugen-Bolz-Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, forderten die bislang Unbekannten von dem zufällig vorbeilaufenden Mann Geld oder sein Handy. Dieser weigerte sich, woraufhin die Räuber den 37-Jährigen packten und ihm ins Gesicht und den Oberkörper schlugen.

Das Opfer wehrt sich bis die Angreifer schließlich aufgeben

Das Opfer konnte sich zwar befreien, den Tätern gelang es aber, sein Handy zu stehlen. Noch bevor sie die Flucht ergriffen, nahm der 37-Jährige ihnen das Handy wieder ab. Beim Gerangel stürzte er zu Boden. Einer der Räuber versuchte, ihn am Schuh festzuhalten. Er riss sich los und rannte mit nur einem Schuh zur Bushaltestelle. Dort traf der 37-Jährige auf eine Passantin, die die Polizei rief. Erst dann gaben die beiden Räuber auf, warfen dem Opfer den Schuh hinterher und suchten das Weite.

Die Täter werden als dunkelhäutig und schlank, mit kurzen krausen Haaren beschrieben. Sie seien zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Einer trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover und schwarze Schuhe. Der andere einen weißen Pullover, eine schwarze Jeans, weiße Schuhe sowie eine weiße Kopfbedeckung und eine kleine Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Rufnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)