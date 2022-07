Ulm

vor 48 Min.

Raum für Wohngruppen gesucht: Wo ist Platz für demenzkranke Menschen?

Lokal Die Nachfrage ans Hospiz Ulm ist groß. Künftig wird es mehr Platz geben, um Sterbende zu betreuen. Doch das bringt eine andere Einrichtung in Bedrängnis.

Von Dagmar Hub

Es ist ein Dilemma, aus dem heraus zwei für die Region enorm wichtige Einrichtungen den Weg an die Öffentlichkeit gehen: Das Ulmer Hospiz am Michelsberg muss sich dringend vergrößern. Zwischen der Nachfrage nach Plätzen im Hospiz für die letzten Lebenswochen von Menschen und der Realität von zehn stationären Plätzen im Haus klafft eine große Lücke. Doch wenn das Hospiz die Räume des Hauses Schillerhöhe der Paritätischen Sozialdienste (Pasodi) Ulm übernimmt, braucht die Schillerhöhe ein neues Zuhause. Ein neuer Ort für die zwei Wohngruppen speziell für an Demenz Erkrankte wird nun gesucht.

