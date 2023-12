Ulmer OB-Kandidat Daniel Langhans wegen Volksverhetzung verurteilt

Der gescheiterte OB-Kandidat Daniel Langhans ist wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Dabei ging es um Äußerungen während einer Querdenker-Demo.

Der bekannte Querdenker Daniel Langhans aus Pfaffenhofen an der Roth ist am Dienstag vor dem Amtsgericht Ravensburg wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Politik im Januar 2022 in Ravensburg habe der 65-Jährige die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert, so die Einschätzung des Gerichts. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sowohl Langhans als auch die Staatsanwaltschaft, der das Strafmaß zu gering ist, wollen das Urteil anfechten.

Langhans soll auf einer Querdenker-Demo NS-Verbrechen verharmlost haben

Langhans hatte auf einer Demonstration am 15. Januar 2022 in Ravensburg die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, und insbesondere die Impfkampagne, als "Genozid-Verbrechen" bezeichnet, das "mit nichts vergleichbar in der deutschen Geschichte" sei. Dadurch, so die Begründung des Gerichts, habe Langhans die Corona-Impfungen als größeres Unrecht als die Verbrechen des Nationalsozialismus beschrieben und den Holocaust so öffentlich verharmlost. Dafür soll Langhans, der bereits im Gerichtssaal eine Berufung angekündigt hat, nun eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro zahlen.

In einer Pressemitteilung bezeichnete Langhans das Urteil als "Skandal". Weder Staatsanwaltschaft noch der Richter hätten beweisen können, dass er mit seinen Aussagen in Ravensburg die NS-Verbrechen "bagatellisiert oder relativiert" habe. Folge man der Logik der Staatsanwaltschaft und des Gerichts, so Langhans, müssten auch Historiker, die in Publikationen schreiben, dass unter der Herrschaft Stalins mehr Menschen getötet wurden, als unter der Herrschaft Adolf Hitlers, wegen Verharmlosung der NS-Verbrechen belangt werden. Ohne Beweise für seine Behauptung zu nennen, dass durch die Corona-Impfung weltweit mehr Menschen den Tod gefunden hätten als unter Adolf Hitler, schrieb Langhans, dass, wenn sich seine Behauptung als wahr herausstellen sollte, diese vom Rechtsstaat als Tatsachenbehauptung geschützt sei.

Langhans vermutet Wahlbetrug bei Ulmer OB-Wahl

Daniel Langhans gilt als feste Größe in der Querdenker-Szene und geriet in der Vergangenheit bereits mit dem Gesetz in Konflikt. Auf einer Querdenker-Demonstration in Hannover im Mai 2022 sagte er unter anderem, dass in der Ukraine "ein dreckiger Nationalsozialismus den Ton angeben" würde, und wurde von der Polizei schließlich von der Bühne geholt. Die Behörden hatten der Veranstaltung im Vorfeld die Auflage gemacht, keine Redebeiträge zu Russlands Angriffskriegs in der Ukraine zuzulassen.

Auch während seiner erfolglosen Kandidatur für das Ulmer Oberbürgermeisteramt, bei der er 2,6 Prozent der Stimmen holte, war Langhans mit verschwörungstheoretischen und hetzerischen Aussagen aufgefallen. Während einer Vorstellungsrunde der Kandidierenden, sagte er beispielsweise, dass "man lieber eine andere Art von Menschen" in Deutschland unterstütze, anstelle der eigenen Bevölkerung. Gegen das Ergebnis der Wahl legte Langhans derweil Widerspruch ein, da nach seinen Worten Stichproben in einzelnen Wahlbezirken Hinweise geliefert hätten, dass sein Stimmanteil nicht der Realität entspräche.