Die Ersparnisse sind weg: Zwei Ulmer werden Opfer von Betrügern

Ein 63-Jähriger und eine 69-Jährige sind um ihr Erspartes gebracht worden. Die Polizei warnt und rät: Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Methoden der Betrüger!

Zwei Personen aus Ulm sind am Donnerstag um ihr Erspartes gebracht worden. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei nach den Tätern und den Wertgegenständen.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein bislang Unbekannter gegen 13 Uhr einen 63-Jährigen aus Ulm angerufen. Der Anrufer gab sich dabei als Polizeibeamter aus. Der vermeintliche Beamte soll während des Telefonats eine hohe Geldsumme als angebliche Kaution für die Tochter des 63-Jährigen gefordert haben, die sich angeblich in Untersuchungshaft befinde.

Der Angerufene glaubte dem Unbekannten und verabredete sich mit ihm in Ravensburg. Dort übergab er ihm Wertgegenstände und Geld.

Während der gesamten Zeit - vom ersten telefonischen Kontakt bis zur Rückkehr des 63-Jährigen nach Ulm - hätten die Männer miteinander telefoniert. Erst danach habe der Ulmer seine Tochter anrufen können. Dabei stellte er fest, dass er betrogen wurde.

69-Jährige übergibt ihre Ersparnisse an eine unbekannte Frau in Ulm

Ähnlich erging es einer 69-Jährigen aus Ulm. Ihr erzählte ein Anrufer, dass ihr Sohn ins Gefängnis muss, weil dieser einen Unfall verursacht hätte. Auch hier soll der Anrufer eine hohe Summe als Kaution gefordert haben. Die Frau übergab ihre Ersparnisse im Auftrag des Anrufers in Ulm an eine andere Frau. Auch in diesem Fall hielt der Anrufer die 69-Jährige ständig am Telefon, dies über mehrere Stunden.

Die Polizei empfiehlt Angehörigen oder nahestehenden Personen von älteren Menschen: Um sie zu schützen, sprechen Sie mit ihnen über die Methoden der Trickbetrüger! Wenn Sie selbst angerufen werden, gibt die Polizei folgende Tipps: