Razzia rund um Bahnhof und Lederhof: So lief der Polizeieinsatz in Ulm ab

Die Gegend am Ulmer Bahnhof ist in Verruf geraten. Im Kampf gegen Straßenkriminität soll jetzt "Kante" gezeigt werden. Beim Polizeieinsatz am Mittwoch kam es zu zahlreichen Platzverweisen.

Rund um den Ulmer Hauptbahnhof sowie den Lederhof kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz. Es war eine konzertierte Aktion im Kampf gegen die Straßenkriminalität. Dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, hatten die Behörden gleich zu Beginn bekannt gegeben. Die Maßnahme soll wohl noch bis in den Abend hinein (circa 21 Uhr) anhalten.

Um die 50 Personen wurden zwischenzeitlich schon kontrolliert und zahlreiche Platzverweise erteilt. Diese müssen für den Mittwoch den Bereich rund um den Ulmer Hauptbahnhof, das Parkhaus Deutschhaus sowie dem Lederhof fernbleiben. Einer von ihnen ist Jan Malzahn. Er halte sich öfter dort auf, berichtet er in deutlich angetrunkenem Zustand unserer Redaktion. Mindestens eine Stunde sei er von der Polizei für die Kontrolle seiner Person festgehalten worden. Er habe auf einer Stelle stehen bleiben müssen, sagt er. Seine Freundin sei gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wo sie sich jetzt befindet, wisse er nicht. Verständnis für den Platzverweis scheint er nicht zu haben. "Weil ich drangehockt bin?", fragt er. Sicherlich gebe es "hin und wieder Stress – aber das gibt es überall", sagt Malzahn. Für den Einsatz der "Hundertschaften" gibt es für ihn keinen Grund.

Polizeieinsatz in Ulm: Gegend rund um Bahnhof und Deutschhaus ist in Verruf geraten

Die besagte Gegend ist in den vergangenen Wochen und Monaten stark in Verruf geraten. "In den letzten Monaten kam es hier zu Körperverletzungsdelikten, Raubdelikten und sonstigen Ordnungsstörungen sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz", sagt Sven Vrancken. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm stand beim Einsatz vor Ort Rede und Antwort. Wohl soll es am Nachmittag bereits zu ein paar wenigen vorläufigen Festnahmen gekommen sein. Eine verlässliche Bilanz des Einsatzes will die Polizei aber voraussichtlich erst am Donnerstag bekannt geben.

Kontrollierte Personen werden in einer Art "Bearbeitungsstraße" zwischen C&A-Filiale und Galeria Kaufhof erkennungsdienstlich durchleuchtet. Dutzende Beamte sind dafür im Einsatz, auch Polizeihunde. Neben Beamten des Polizeipräsidiums Ulm sind Kräfte des Präsidiums Einsatz vor Ort. Um die Ermittlungen kanalisieren und gebündelt bearbeiten zu können, wurde zwischenzeitlich beim Revier Ulm-Mitte die Ermittlungsgruppe "Einstein" gegründet.

OB Czisch zur Razzia: "Ulm ist kein bequemer Ort. Ulm ist ein Ort, wo kontrolliert wird"

Ein Bild der Lage verschaffte sich vor Ort auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Die Maßnahme ist eine "Notwendigkeit", sagt er. Seit Langem werde beobachtet, dass sich hier "eine Szene etabliert". Mit dem Polizeieinsatz jetzt soll "ein öffentliches Signal insbesondere auch an die Szene" gerichtet werden, dass die Polizei in Ulm "wachsam ist und im Zweifel auch mal mit solchen Einsätzen klare Kante zeigt".

Die Kontrollen seien Teil eines modifizierten Sicherheitskonzepts. Dass Vertreter der Stadt und insbesondere des Ordnungsamtes vor Ort sind, liege daran, dass gemeinsam geschaut werden soll, ob die Maßnahmen funktionieren und welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen. "Um für die nächsten Monate die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen", sagt Czisch. In erster Linie gehe es aber darum, der Szene klarzumachen: "In Ulm ist es nicht bequem, sondern da wird klare Kante gezeigt." Jenes Signal soll auch die Öffentlichkeit so wahrnehmen.

So äußern sich Betroffene zum Polizeieinsatz rund um den Ulmer Bahnhof

Doch verlagert ein solcher Einsatz womöglich nur das Problem an andere Orte? Dass es bei einer Stadt in einer Größenordnung wie Ulm immer Problemzonen geben wird, ist dem OB bewusst. Ihm geht es vor allem um Menschen, die nicht aus Ulm sind. "Solche Orte werden über die Zeit noch mehr zum Hotspot für Leute von außerhalb", so Czisch. "Ulm ist kein bequemer Ort. Ulm ist ein Ort, wo kontrolliert wird."