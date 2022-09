Rechnen mit Licht – Start-up baut photonisches Quantencomputersystem in Ulm

Das Start-up QuiX Quantum erhält 14 Millionen, um einen ersten Quantenprozessor auf Basis von photonischen Systemen zu entwickeln.

Insgesamt 740 Millionen Euro stehen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bis 2025 für die Entwicklung und den Bau eines Quantencomputers und entsprechender Software zur Verfügung. Ulm ist Hauptstandort des Projekts, über wettbewerbliche Ausschreibungen werden Unternehmen und Start-ups eingebunden – mit der Vergabe des ersten Auftrags für ein Quantencomputersystem hat das Projekt einen neuen Meilenstein erreicht.

Das Start-up QuiX Quantum erhält 14 Millionen Euro, um einen ersten Quantenprozessor auf Basis von photonischen Systemen zu entwickeln. Den ersten Prototyp, der mit Lichtteilchen als Rechenbausteinen operiert, soll das Start-up bis Juli 2023 beim DLR in Ulm aufbauen. Schon in den kommenden Wochen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von QuiX Quantum in das DLR-Innovationszentrum am Eselsberg einziehen.

"Die unionsgeführte Bundesregierung hat im vergangenen Jahr den Weg für den ersten deutschen Quantencomputer bereitet. Jetzt zeigt sich, was die DLR-Initiative Quantencomputing für die Einstein-Stadt Ulm bedeutet: Vielversprechende Start-ups siedeln sich in unserer Region an und tüfteln hier an Innovationen, die dabei helfen, den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken ", freut sich die regionale Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer. (AZ)