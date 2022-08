Rechte Plakataktion vor Ulmer Synagoge: Polizei ermittelt Verdächtige

Am Jahrestag des Brandanschlags kommt es vor der Ulmer Synagoge zu einer "rechtsgerichteten" Plakataktion. Die Polizei hat jetzt vier Verdächtige ermittelt.

Auf die Ulmer Synagoge ist im Juni 2021 ein Brandanschlag verübt worden. Der mutmaßliche Täter gilt noch immer als flüchtig. Auf den Tag genau ein Jahr danach kam es auf dem Weinhof zu einer Plakataktion. Die Polizei ermittelte daraufhin aufgrund des Anfangsverdachts der Volkshetzung. Wie die Ermittlungsbehörden nun am Mittwoch mitteilen, konnten inzwischen vier Verdächtige ermittelt werden.

Demnach hatten sich am Sonntag, 5. Juni 2022, vier Männer vor der Synagoge postiert. Zeugen hätten das damals beobachtet und darauf die Polizei verständigt. Als die Zeugen auf die Männer zugingen, seien diese geflüchtet.

Brandanschlag auf Synagoge: Fotos der Plakataktion kursieren im Netz

Im Netz kursierten kurz danach Fotos von der Aktion, die das Recherche-Netzwerk "Rechte Umtriebe Ulm" unter anderem bei Twitter veröffentlichte. Darauf zu sehen unter anderem vier teils vermummte Personen.

Auf den zwei Bannern war damals zu lesen: "white lives matter / stop the white genocide". Das geht aus einer Antwort des baden-württembergischen Innenministeriums auf eine Anfrage des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir hervor. Aus Sicht der Ermittler ist dieser Text "zwar rechtsgerichtet, aber nicht strafbar". Jedoch hätten die Männer wohl einen mobilen Lautsprecher dabei gehabt. Aus diesem sei, so sollen es Zeugen berichtet haben, rechte Musik gekommen. Aufgrund des Musiktextes sah die Staatsanwaltschaft Ulm den Anfangsverdacht der Volksverhetzung als gegeben an.

Polizei findet Banner bei Durchsuchung der Räume des 19-Jährigen

Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen sei ein 19-Jähriger aus Stuttgart in den Fokus der Behörden gerückt. Aufgrund des begründeten Verdachts erließ der zuständige Richter einen Durchsuchungsbeschluss. In den Räumen des Mannes fand die Polizei Beweismittel, darunter sollen auch die beiden Banner der Aktion in Ulm sein.

Weitere Ermittlungen der Polizei sollen schließlich auf die Spur von drei weiteren Personen geführt haben: einen 23-Jährigen aus München, einen 22-Jährigen aus dem Enzkreis und einen 16-Jährigen aus dem Kreis Ludwigsburg. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass sie zusammen mit dem 19-Jährigen die Aktion vor der Ulmer Synagoge durchgeführt haben.

Der 19-Jährige sei in den Vorjahren schon wegen ähnlicher Straftaten im Fokus der Ermittlungsbehörden gewesen. Die anderen drei Personen seien bis zur Tat in Ulm polizeilich nicht aufgefallen. Kurz nach der Aktion vor der Synagoge aber sei der 23-Jährige in München wegen eines mutmaßlich rechtsmotivierten Propagandadelikts mit der Polizei in Kontakt gekommen. Die vier Verdächtigen sehen nun Strafanzeigen entgegen. (AZ/krom)