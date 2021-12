Regio-S-Bahn um Ulm und Neu-Ulm hat jetzt fünf Linien – und ein Logo

Plus Zwei Linien fehlen noch, die Finanzierung ist auch noch offen. Doch die Regio-S-Bahn Donau-Iller ist einen großen Schritt weitergekommen. Das steht nun an.

Mit den Linien nach Aalen und Friedrichshafen fasst das Netz der Regio-S-Bahn rund um Ulm und Neu-Ulm ab Sonntag fünf Linien. Dann verkehren die Züge auch mit einem neuen Logo, das einen Wiedererkennungswert bieten sollen: Die Buchstaben RS neben einem fünfstrahligen angedeuteten Stern. Fertig ist das Projekt bei Weitem noch nicht, auch die Finanzierung ist offen. Doch die Zuversicht ist groß – nicht ohne Grund.