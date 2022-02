Achtung, Betrüger: Anrufer geben sich als Polizisten aus

In 27 Fällen haben sich Betrüger per Telefon bei Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. Allein 14 Anrufe verzeichnete die Polizei in Ulm. So kann man sich schützen.

Trickbetrüger haben am Dienstag ihr Unwesen in der Region getrieben. Sie riefen in 27 Fällen bei verschiedenen Haushalten an. Den Schwerpunkt bildete die Stadt Ulm mit 14 registrierten Anrufen und fünf Anrufen in Allmendingen. Sieben weitere Anrufe wurden im übrigen Alb-Donau-Kreis verzeichnet, einer im Landkreis Göppingen. Die Anrufer bedienten sich der bekannten Betrugsmaschen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben, die von Einbrechern in der Nachbarschaft erzählten.

In anderen Fällen versuchten die Anrufer, durch Schockanrufe an Bargeld zu gelangen. Sie gaben vor, dass Angehörige schwere Unfälle verursachten und nur durch Zahlung einer Kaution aus dem Gefängnis freikommen würden. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrüger. Auch im Raum Neu-Ulm gab es mehrere solcher Fälle.

Betrüger am Telefon: Das rät die Ulmer Polizei