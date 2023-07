Reifen an mehreren Autos in Böfingen zerstochen: Polizei sucht Zeugen

An gleich neun Fahrzeugen in Ulm-Böfingen sind Reifen zerstochen worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter.

Ein bislang Unbekannter hat am Wochenende in Ulm-Böfingen an mehreren Autos die Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, parkten die Fahrzeuge in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, im Böfinger Weg und im Hofäckerweg. Der Täter zerstach mit einem unbekannten Gegenstand die Reifen an neun Fahrzeugen.

Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und bittet unter der Telefonnummer 0731/1883312 um Hinweise von Zeugen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. (AZ)