Polizei schließt Bars nach Corona-Kontrolle: Wirte der Ulmer Altstadt-Kneipen sind sauer

Plus Kurz nachdem die neue Corona-Verordnung erlassen wurde, soll die Polizei Bars und Kneipen in Ulm geschlossen haben. Die Betreiber ärgern sich. Was sagen die Behörden?

Von Michael Kroha

Sie würden damit keinen Aufstand provozieren und schon gar nicht gegen die Corona-Politik hetzen wollen. Im Gegenteil: Sie seien froh um jegliche Maßnahmen, die nun endlich dafür sorgen, dass diese Zeit ein Ende nimmt. Auch gegen Kontrollen hätten sie nichts. Aber was ihnen am Wochenende widerfahren ist, sei entgegen jeglicher "Verhältnismäßigkeit": Die Betreiber der namhaftesten Bars und Kneipen in der Ulmer Altstadt sind sauer. Im Mittelpunkt ihres Ärgers steht die Ulmer Polizei. Von "reiner Schikane", "Riesenschweinerei" und "Wild-West-Manier" ist die Rede – und das seitens Personen, die bislang eher damit auffielen, Menschen zum Impfen bringen zu wollen und strengere Regeln umzusetzen als die Vorgaben es vorgeben. Was sagen Polizei und Ordnungsamt zu diesen Vorwürfen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

