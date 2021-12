Ulm

vor 35 Min.

Reischmann bleibt auf Jahre hinaus ein Teil der Ulmer Fußgängerzone

Plus Inmitten der Krise setzt das bekannte Modehaus Reischmann aus dem Allgäu ein Bekenntnis zum Standort in Ulm.

Von Oliver Helmstädter

Von "schwierigen Jahren" spricht Wolfang Reischmann, einer der Geschäftsführer des Modehauses Reischmann, die hinter dem Standort Ulm liegen. Doch die Probleme der Anfangsjahre hätte das als Walz bekannte Modehaus in Ulm hinter sich gelassen. Deswegen wurde jetzt der Mietvertrag in Ulm verlängert. Der wäre noch ein paar Jahre gelaufen, doch die Reischmanns wollten Planbarkeit. "Trotz Corona, trotz der schwierigen Situation." Denn irgendwann sei die Pandemie ja vorbei, so hofft Reischmann. "Wir glauben an den Standort. Wir sind froh, in Ulm zu sein."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen