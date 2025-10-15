Reisender raucht Zigarette am Ulmer Bahnhof: Diebin stiehlt seinen Rucksack

Eine 57-Jährige soll in der Nacht zum Dienstag den Rucksack eines Reisenden am Ulmer Hauptbahnhof gestohlen haben. Die Polizei konnte die mutmaßliche Täterin vorläufig festnehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 51-jährige Reisende gegen 0.20 Uhr am Bahnsteig 1, als er seinen Rucksack im Bereich eines Fahrkartenautomaten abstellte, um eine Zigarette zu rauchen. Diesen Moment soll die 57-Jährige ausgenutzt und den Rucksack entwendet haben. Als der Mann bemerkte, dass sein Gepäck fehlte, erstattete er Anzeige bei der Bundespolizei.

Im Rahmen einer Fahndung wurde die mutmaßliche Täterin unweit des Hauptbahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen, muss aber mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen. (AZ)