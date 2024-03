Ulm

21:53 Uhr

Reizgas an Schule am Ulmer Eselsberg versprüht: Sieben Schüler verletzt

In einer Toilette einer Schule in Eselsberg hat jemand am Donnerstagvormittag Reizgas versprüht. Sieben Personen haben sich verletzt. Jetzt wird nach dem Täter gesucht.

In einer Schule am Ulmer Eselsberg hat ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen Reizgas in einer Toilette versprüht und dadurch sieben Personen leicht verletzt. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, soll der Unbekannte das Gas gegen 10.30 im Toilettenbereich der Schule im Ruländerweg versprüht haben. Kurz, nachdem der Unbekannte das Gas versprüht hatte, gingen mehrere Schülerinnen und Schüler auf die Toiletten und atmeten das Reizgas ein. Insgesamt sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen sich dabei leicht verletzt haben. Sie hatten Reizungen in den Augen, Atembeschweren oder mussten sich übergeben. Unbekannter versprüht Reizgas an Ulmer Schule und verletzt dadurch andere Wegen des Vorfalls wurden Rettungssanitäter alarmiert. Sie untersuchten die Jugendlichen und nahmen zwei der Betroffenen zur Sicherheit mit in ein Krankenhaus. Durch gründliches Lüften konnte das Gas aus dem Toilettenbereich entfernt werden. Ob das Gas aus einem Pfefferspray kam, hat die Polizei bislang nicht genannt. Einer Messung der Feuerwehr Ulm soll es zumindest kein Giftgas gewesen sein. Weder Lehrkräfte der Schule noch die Polizei scheinen bislang zu wissen, wer der Täter war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

