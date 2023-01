Rekord: Noch nie waren rund um Ulm so viele Menschen berufstätig

Die Coronakrise hat der Arbeitsmarkt in Ulm hinter sich gelassen. Die Bilanz des vergangenen Jahres fällt besser aus, als es sich vielfach andeutete.

Für den neuen Chef der Ulmer Agentur für Arbeit hätte es schlimmer kommen können: Mit seiner ersten Station als Chef eines Agenturbezirks hat der 49-jährige Torsten Denkmann eine Region übernommen, die die wenigsten Sorgen im ganzen Land hat: Mit einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 2,5 Prozent im vergangenen Jahr ist Ulm unangefochtener Spitzenreiter. Das ist nicht der einzige Rekord.

Vorkrisenniveau auf dem Arbeitsmarkt in Ulm ist erreicht

Die im vergangenen Jahr registrierten knapp 249.000 Beschäftigten bilden ebenfalls einen Spitzenwert: Noch nie standen im Ulmer Agenturbezirk mehr Menschen in Lohn und Brot. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 zählte das Arbeitsamt nur 208.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Und auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen habe um gut 500 abgenommen, was 20 Prozent entspreche. "Wir haben das Vorkrisenniveau erreicht", sagt Denkmann. In den Jahren 2018/2019 sei die Arbeitslosigkeit bei 2,4 Prozent gelegen.

Auch wenn der dreifache Familienvater Denkmann den florierendsten Bezirk im Land übernommen hat, gibt es in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Dazu gehört an vorderster Front, der Mangel an Arbeitskräften. Bewusst drückt sich Denkmann so aus, weil der Mangel längst über den bekannten Fachkräftemangel hinausgehe. Auch Personen mit geringerer Qualifikation seien zunehmend gefragt. Kurzarbeit sei "kaum ein Thema". Betroffen seien in kleinem Maße Betriebe, denen aufgrund der Lieferkettenproblematik, die Rohstoffe für die Arbeit fehlen würden.

Geflüchtete aus der Ukraine als Retter?

Dass die Fluchtbewegung aus der Ukraine hier rund um Ulm Abhilfe kurzfristig schaffen könnte, glaubt Denkmann nicht. 70 Prozent der vor dem russischen Überfall geflüchteten Menschen seien Frauen, viele von ihnen mit Kindern. Allein die Betreuung der Kinder sei ein Hindernis. Hinzu komme eine Sprachbarriere. Nur zehn Prozent der knapp 3000 von der Agentur Ulm registrierten Gefürchteten hätte "Grundkenntnisse" der deutschen Sprache. Und nur 15 bis 25 Prozent hätte einen Abschluss, der dem deutschen Ausbildungssystem zugeordnet werden könne. Die Anerkennung sei zusätzlich noch ein Problem. Ob es sich für den regionalen Arbeitsmarkt bezahlt mache, sei ebenso fraglich: Schließlich sei davon auszugehen, dass nach Kriegsende die meisten Menschen wieder in ihre Heimat wollten.

Im Hinblick auf Ausbildung treibt Denkmann die immer weiter auseinandergehende Schere Sorgenfalten auf die Stirn. Immer weniger Bewerber und Bewerberinnen stehen einer seit 2009 langsam aber stetig ansteigenden Zahl Ausbildungsstellen gegenüber. Zuletzt waren es gut 2500 Bewerbende für knapp über 4000 Stellen. Die Zahl der unbesetzten Stellen stieg im vergangenen Jahr um 9,3 Prozent: 543 offene Stellen stehen nur 38 Unversorgten gegenüber. Wie Denkmann betont, seien in den vergangenen Jahren eher die kleinen, unbekannten Betriebe von dem Mangel betroffen. Zunehmend würden jedoch auch die bekannten, weltweit agierenden Konzerne in der Region betroffen.