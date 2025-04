Rekordmarke für Hensoldt: Der Rüstungskonzern investiert weiter in den Ulmer Standort

Die Hensoldt-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr nach eigener Aussage sämtliche Prognosen erfüllt oder sogar übertroffen. Man habe dadurch die Stellung als eines der führenden Unternehmen im europäischen Markt für Verteidigungselektronik gefestigt.

Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor nicht beendet, dazu kommen etwa die Krisen im Nahen Osten sowie die wachsende Bedrohung des Westens durch China. Daher rechnet Hensoldt damit, dass die Nachfrage nach hochentwickelten elektronischen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen unverändert stark bleiben wird. Hardware und Munition bleiben wichtig, würden Gefechte aber nicht mehr allein entscheiden.

Software wird in der Kriegsführung immer entscheidender

„Mit Blick auf die Zukunft wird klar, dass Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit der Streitkräfte noch wichtiger werden“, erklärt Oliver Dörre, CEO von Hensoldt, und fährt fort: „Hier setzt das Konzept der Software Defined Defence an – modulare Softwarelösungen, die sich schnell anpassen lassen, und datenzentrierte Architekturen, die das volle Potenzial unserer Sensorik ausschöpfen. In diesem Bereich sind wir bereits hervorragend aufgestellt und werden Hensoldt konsequent in diese Richtung weiterentwickeln.“

Im vergangenen Jahr gingen neue Aufträge in Höhe von gut 2,9 Milliarden Euro ein (ein Plus von gut 28 Prozent) – der Auftragsbestand hat mit 6,6 Milliarden Euro sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Der Umsatz betrug rund 2,2 Milliarden Euro, wobei Hensoldt den mit Abstand größten Umsatz (knapp 1,3 Milliarden Euro) in Deutschland machte.

Am Standort Ulm baut Hensoldt seine Produktionskapazitäten weiter aus. Hier wurde kürzlich eine neue Messkammer für Spexer-Radare in Betrieb genommen. Das Gesamtvolumen der Investition beträgt mehr als eine Million Euro. Die Spexer-Radarfamilie bietet Hochleistungsüberwachungsradare für verschiedene Reichweiten zur automatischen Erkennung und Klassifizierung von Boden-, See- und niedrig fliegenden Luftzielen.

Der Hauptsitz von Hensoldt ist in Taufkirchen bei München. Waren zu Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 etwa 2300 Mitarbeiter am Standort in der Ulmer Wörthstraße beschäftigt, sind es inzwischen rund 3000. Auch im laufenden Jahr sollen weiter Stellen geschaffen werden. Das Luftverteidigungsradar TRML-4D, das in Ulm hergestellt wird, kommt in der Ukraine zum Einsatz und rettet Menschenleben. (AZ/dtp)