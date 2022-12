Rekordsumme: Land fördert Ulmer Brücke und Tunnel mit 105 Millionen Euro

Noch nie gab es so viel Fördergeld für Ulm. Mehr Unterstützung für die neue Wallstraßenbrücke und den Blaubeurer-Tor-Tunnel wäre nicht möglich gewesen.

Noch nie gab es so viel Fördergeld für die Stadt Ulm, noch nie wurde ein Antrag in so kurzer Zeit auf den Weg gebracht und bewilligt: Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Neubau von Wallstraßenbrücke und Blaubeurer-Tor-Tunnel mit knapp 105 Millionen Euro. Den entsprechenden Förderbescheid überreichten Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser am Freitag um 13 Uhr im Ulmer Rathaus.

Es handelt sich um die Förderung des Landes nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für die Ersatzbauten an der B10. Die marode Wallstraßenbrücke über die Bahngleise wird durch eine neue Überführung ersetzt, an die Stelle der Blaubeurer-Tor-Brücke, die ebenfalls ausgetauscht werden muss, wird ein Tunnel treten. Die Stadt erhält nach Angaben einer Sprecherin die größtmögliche Förderung. Auf wie viel Geld Ulm im besten Fall hoffen kann, hatte Baubürgermeister Tim von Winning im Oktober im Bauausschuss mitgeteilt.

Weitere Informationen folgen.