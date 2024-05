Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Rekordzahlen: Fledermäuse leben in Ulm nicht nur im "Geisterhaus"

Plus Die Wilhelmsburg ist das größte Fledermaus-Domizil in Baden-Württemberg, aber auch im Landkreis Neu-Ulm leben viele Fledertiere – das geht nicht konfliktfrei.

Berühmtheit erlangte einst der streng geschützte Juchtenkäfer, der in alten Baumhöhlen lebt. Er musste beim Bau von "Stuttgart 21" für viel Geld umgesiedelt werden. An zumindest Ähnliches dachte wohl Stadtrat Günter Zloch ( CDU/UfA), als er im Bauausschuss davor warnte, dass der Artenschutz zum "Knüppel" werde, um Bauvorhaben zu verhindern. Da ging es gerade darum, dass sich Fledermäuse in der "Bauruine" an der lllerstraße 181 eingenistet haben.

Hier tut sich seit Jahren nichts. "Das hat aber nichts damit zu tun, dass hier Fledermäuse leben", sagte Baubürgermeister Tim von Winning. Seit 1996 steht der unverputzte Teilneubau direkt an der Bahnlinie auf dem Grund eines ehemaligen Bewährungsheims und rottet vor sich hin. "Es ist nicht verboten, auf einem privaten Grundstück eine Ruine stehen zu haben", so der Baubürgermeister. Der Inhaber habe "kein Interesse, baulich hier irgendetwas zu realisieren".

