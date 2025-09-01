Rentner rastet aus: Verkehrskontrolle endet mit verletztem Polizisten

Dass er beim Rasen erwischt wurde, machte einen Rentner in Neu-Ulm derart fuchsig, dass er an die Seite fuhr, hinter einem Auto der Polizei an der Messstelle parkte, sein Handy zückte, ein Video startete und aggressiv auf einen Polizeibeamten einredete. Doch damit nicht genug: Als der Polizist seine Papiere sehen wollte, setzte sich der Mann ins Auto, fuhr plötzlich los und verletzte den Beamten. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

