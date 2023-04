Richtfest für weitere 52 neue Wohnungen im Ulmer Dichterviertel gefeiert

Das neue Dichterviertel wird einmal Heimat von 1600 Menschen sein. Zwei Bauabschnitte sind fertig, zwei werden derzeit realisiert.

Seit 2022 befinden sich die letzten beiden Bauabschnitte in der Realisierungsphase. Für den dritten Bauabschnitt und seinen 52 Wohnungen wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Bis in die 2010er Jahre war das 6,3 Hektar große Gebiet im Ulmer Westen - an der Mörike, Kleist und Schillerstraße - eine Industriebrache. Doch die innerstädtische Lage bot beste Voraussetzungen für ein attraktives Stadtviertel, denn sowohl die Innenstadt, als auch der Bahnhof, sind fußläufig zu erreichen. So lag es nahe, das neue Dichterviertel zu einem Teil des Masterplans Citybahnhof zu erklären.

So soll einmal der vierte Bauabschnitt im Dichterviertel aussehen: Die 100 Wohnungen entstehen in bester Südwest-Lage, und dies unmittelbar an die Kleine Blau angrenzend. Foto: Pro Invest

So langsam geht es in den Endspurt: Bei seinen Ausführungen zum vierten Bauabschnitt kommt Nikolai Staiger, in der Staiger-Gruppe, dem Bauherren, für Vertrieb und kaufmännische Themen verantwortlich, richtig ins Schwärmen.

Die 100 Wohnungen werden durch eine hotelanmutende Lobby betreten. "Townhouses" über zwei Geschosse ragen aus der Fassade heraus. Die Dachterrassen haben eine verglaste Lounge mit Münsterblick und Alpensicht. Auch in diesem Bauabschnitt entstehen Mietwohnungen.

Ein neues Quartier im Ulmer Dichterviertel

In vier Bauabschnitten entsteht hier am Blaubeurer Tor ein neues Stadtquartier für rund 1600 Menschen. Seit 2022 befinden sich die letzten beiden Bauabschnitte in der Realisierungsphase. Nur war das Richtfest des dritten Bauabschnitts verbunden mit dem erfolgten Baubeginn des vierten Bauabschnitts. Die genauen (Millionen-) Summen, die investiert werden, wurden nicht genannt.

Der zweite Bauabschnitt des Dichterviertels in Ulm ist seit 2020 fertig. Der 25-Millionen-Bau hat die Form eines Bügeleisens. 50 Millionen Euro investierte die bereits in den ersten Bauabschnitt, der neben Mietwohnungen auch das 2018 eröffnete „Leonardo Royal“-Hotel umfasst.

Der dritte Bauabschnitt, für den jetzt Richtfest gefeiert wurde, liegt östlich der Kleiststraße. 52 Wohneinheiten, mit einem breit gefächerten Wohnungsgrößenmix verteilen sich auf drei Wohngebäude, die sich um einen begrünten Innenhof gruppieren. Um eine gute Nutzungsdurchmischung zu gewährleisten, sind Gewerbeflächen im Erdgeschoss geplant. Die Fassadengestaltung ist unterschiedlich gestaltet und passe sich in das bestehende Wohnquartier ein. Geplante Fertigstellung: Ende des Jahres. Der vierte und letzte Bauabschnitt soll 2024 beendet werden. (AZ/heo)