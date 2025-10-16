Icon Menü
Ulm: Riesengroßes Spielschiff: Der neugestaltete Spielplatz im Ulmer Blaupark ist eingeweiht

Ulm

Riesengroßes Spielschiff: Der neugestaltete Spielplatz im Ulmer Blaupark ist eingeweiht

Für den Umbau wurden Kinder und Erwachsene nach ihren Wünschen gefragt.
Von Dominik Prandl
    Das große Spielschiff mit Segeln und Rutschen prägt das Bild des neugestalteten Spielplatzes im Blaupark. Foto: Dominik Prandl

    Die Stadt Ulm hat den neugestalteten Spielplatz auf der Großen Blauinsel in der Weststadt eingeweiht. Für den Umbau wurden Erwachsene und Kinder, auch aus den umliegenden Schulen und Kindergärten, zu ihren Wünschen befragt. 115 Rückmeldungen zur Neugestaltung des Spielplatzes gingen bei den Projektverantwortlichen ein.

    Entstanden ist ein inklusiver Spielplatz mit barrierefreiem Zugang zu Spielmöglichkeiten, einem Bereich für Kleinkinder, einem großen Sandspielbereich mit einem großen Spielschiff, einem Matschbereich und vielen weiteren Spielgeräten.

