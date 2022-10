Robert-Scholl-Platz: Neues Fleckchen für ein Stück besondere Ulmer Geschichte

Plus Nach dem Vater von Hans und Sophie Scholl wird ein Platz benannt. Einer, der 1948 für den ersten Nachkriegsbürgermeister von Ulm Plakate klebte, war bei der Enthüllung dabei.

Mit einem innerlichen Gefühl von Gerechtigkeit blickt Peter Daub auf das neue Straßenschild, das einen entfernten Verwandten von ihm ehrt. Das Schild für den neuen Robert-Scholl-Platz, jenem Fleckchen zwischen Stern- und Dreikönigsgasse, erinnert nun an einen der bedeutendsten Wegbereiter des demokratischen Neuanfangs und Wiederaufbaus in Ulm.