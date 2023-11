Ulm

Robin Hood erobert das Theater Ulm

Der Held von Sherwood Forest steht im Zentrum des aktuellen Weihnachtsstückes, das bei den jungen Premierenbesuchern gut an kam.

Ob es Robin Hood gab oder ob er nur eine Sagengestalt ist, liegt im Dunkel der Jahrhunderte. Wenn er denn lebte, dann im 12. Jahrhundert – ab dem 13. Jahrhundert tauchen in England die ersten Geschichten über ihn auf. Am Theater Ulm interpretiert Charlotte van Kerckhoven die Figur Robin Hoods fürs Kinderweihnachtsmärchen als sehr zeitgenössischen Helden, der – frenetisch angefeuert vom jungen Publikum – einem plündernden und das Volk aussaugenden Herrscher nimmt und den Armen gibt.

Wie die Sympathien verteilt sind, ist vom ersten Moment an klar: Prinz John, hinter dem sich der "Johann Ohneland" genannte historische Jean Plantagenet verbirgt, ist eine lächerlich-weinerliche und konsumsüchtige Figur im Goldmantel, mit roten Schuhen, einigen Ticks und einer bisweilen quietschigen Stimme. John setzt sich auf den Thron, weil sein Bruder Richard (Löwenherz) von Heinrich dem Löwen gefangenen genommen worden war. Soweit die Historie. Im Hochmittelalter blieb vielen rechtlosen Menschen in der Tat nichts anderes übrig, als sich in Wäldern zu verstecken. Wer Kritik am Herrscher übte, war genauso schnell geächtet wie kleinkriminelle Zeitgenossen. So auch in Sherwood Forest, dem dichten Eichenwald bei Nottingham: Im Stück leben hier im Untergrund – in Ulm unterm Bühnenboden – ein etwas hippieesker älterer Mann (Nils Willers) und seine Tochter Marian (Cindy Walther), eine mutige Aktivistin für Gerechtigkeit, Natur- und Tierschutz, die die Welt verbessern will.

