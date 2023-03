Rock den Circus – die Show kommt bald nach Ulm

Für Rockmusikenthusiasten und Zirkusliebhaber zugleich: Bei Rock the Circus wird eine Show geboten, die beides vereint. Im April kommt die Show nach Ulm.

Musik für die Augen, das sei die Prämisse von Rock the Circus, erklären die Veranstalter. Bei diesem Event werden legendäre Rocksongs mit Zirkusauftritten vereint. Für Livemusik sorgt eine sechsköpfige Band, die bereits mit internationalen Stars und auch mit bekannten Musicalproduktionen wie "We will rock you" unterwegs war. Im Rock-Zirkus wird sie sowohl Rockhymnen als auch gefühlvolle Balladen abliefern. Gecovert werden Songs von unter anderem AC/DC, Queen, Pink Floyd und den Red Hot Chili Peppers.

Dazu kommen Darbietungen von sieben verschiedenen Künstlerinnen, Künstlern und Gruppen: von Akrobatik über Tanzeinlagen bis hin zu Feuerspuckern. Es werden sowohl in der Luft als auch auf der Erde, auf Rollschuhen und Fahrrädern Kunststücke vollbracht. Zu den Acts gehört auch Natalia Bakun, eine Künstlerin mit ukrainisch-russischen Wurzeln, die die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Hula-Hoop-Akrobatik begeistern will. Untermalt wird alles mit abgestimmten Musikeinlagen aus fünf Jahrzehnten der Rockgeschichte.

Am Donnerstag, 20. April, wird um 19.30 Uhr im Congress Centrum Ulm eine Show von Rock the Circus stattfinden. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter 0365/5481830 und unter rockthecircus.de (AZ)