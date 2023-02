Rock 'n' Roller mit 83: Peter Kraus verneigt sich in Ulm vor seinen Idolen

Plus Als "deutscher Elvis" wurde Peter Kraus in den 50ern gefeiert. Seine Magie hat er auch im hohen Alter nicht verloren.

Wer nach zweieinviertel Stunden Konzert den "Jailhouse Rock" auf die Bühne bringt, muss ziemlich fit sein. Und auch wenn man als Glückskind geboren sein mag, braucht es für diese Leistung enorm viel Selbstdisziplin und Willenskraft – zumal, wenn der Star auf der Bühne locker sagt: "Ich bin 83. Okay? Sie können Ihren Taschenrechner wieder einstecken!" Wenn man's genau nimmt, ist Peter Kraus demnächst 84 – und er begeisterte das Publikum im fast ausverkauften CCU von der ersten Minute an.