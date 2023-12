Ulm

vor 42 Min.

Vom Büro auf den Weihnachtsmarkt in Ulm: Wie Aushilfen die Stände schmeißen

Plus Eine Frau erzählt, was ihr an der Arbeit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt so gut gefällt. Unternehmer aus der Region schildern, warum der Einsatz entscheidend ist.

Von Sebastian Mayr

Die Kälte kommt von unten. Sind die Füße einmal kalt, wird der Körper nicht mehr warm. "Die richtigen Schuhe sind die halbe Miete", sagt Patricia Hartmann. Normalerweise arbeitet die 52-Jährige im Büro, für die vier Wochen vor Weihnachten wechselt sie an den Stand der Landkäserei Herzog auf dem Ulmer Münsterplatz. Kälte hin oder her: Die Arbeit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt macht der Frau aus Illerrieden Spaß. Sie ist nicht die Einzige, die im Advent ihren Arbeitsplatz tauscht. Und nicht alle helfen aus der Freude am Verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt aus.

Max Herzog, 33, kümmert sich bei der Landkäserei um Büro und Vertrieb, sein Bruder Armin ist für die Produktion verantwortlich. Zum Vertrieb gehören die Stände auf vielen Wochenmärkten – und eben auf dem Weihnachtsmarkt. Hier hat das Unternehmen aus Roggenburg seit 2019 seinen Stand, der Zusage gingen zehn Jahre auf der Warteliste voraus. Das Geschäft läuft gut, konkrete Zahlen nennt Herzog nicht. Aber: "Ohne das Team funktioniert es nicht." 45 Leute arbeiten an dem Stand, zu den Spitzen sind 14 Frauen und Männer gleichzeitig da. Und bis auf eine Handvoll stehen alle schon seit Längerem hinter den Verkaufstischen. Das helfe enorm, betont Herzog. Bei der Suche nach Arbeitskräften hilft, dass die Landkäserei das Personal mit einem Transporter von zu Hause abholt und nach der Schicht wieder heimbringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen