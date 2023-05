Ulm

vor 8 Min.

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht flüchtigen Verursacher

Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Ehinger Tor in Ulm zieht sich ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Der mutmaßliche Verursacher fährt weiter in unbekannte Richtung.

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ulm, bei dem ein Rollerfahrer vermutlich schwer verletzt wurde, ist der mutmaßliche Verursacher geflüchtet. Ihn sucht nun die Polizei und bittet um Hinweise von Zeugen. Kurz nach 16 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Mazdas, vermutlich älteres Modell, in der Schillerstraße in Richtung Ehinger Tor. Er kam aus Richtung der AWO und bog im Kreuzungsbereich nach links auf die Neue Straße ab. Ein 58-jähriger Rollerfahrer mit Helm fuhr dem Mazda-Fahrer entgegen. Dieser bog im Kreuzungsbereich in dieselbe Richtung, seinerseits nach rechts, auf die Neue Straße ein. Der vorfahrtsberechtigte Rollerfahrer bemerkte die Gefahrensituation mit dem ebenfalls einbiegenden Mazda und bremste ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er von dem Roller und erlitt Verletzungen. Der unbekannte Verursacher fuhr laut Polizei nach dem Unfall in unbekannte Richtung davon. Der Rollerfahrer wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine umliegende Klinik gebracht. Der Roller wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392 9630-0) nahm den Verkehrsunfall auf und sucht den Unfallverursacher. Sie schätzt den Schaden an dem Roller auf mehrere Hundert Euro. (AZ)

