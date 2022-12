Romeo und Julia: Was Krieg mit der Liebe macht

Shakespeares Klassiker wird bei der AdK zur losen Vorlage für ein Stück über die Liebe im Krieg. Eine Hauptrolle spielt der ukrainische Opernsänger Sergii Ivanchuk.

Man kennt die Zahl genau: 1017 Paare heirateten in der Ukraine am 22.2.2022. Sie hielten diesen Tag für ihren Glückstag. Am übernächsten Morgen begann der Krieg. Ein solches Paar nimmt das von der AdK realisierte Joint Culture-Stück "Romeo und Julia" ins Zentrum – eine sehr aktuelle Adaption von Shakespeares Stoff um eine große Liebe, Ausgang in diesem Fall ungewiss.

Der Kriegsausbruch reist das junge Ehepaar auseinander

Vorab: Von Shakespeare bleiben im Stück im Grunde nur einige Zitate und die Atmosphäre einer großen Liebe. Julija ist Journalistin, Romeo arbeitet am Theater. Beide sind einander in Liebe zugetan, und was Julija an ihrem romantischen und sensiblen Lebensgefährten besonders liebt, ist seine Kreativität, sie immer neu zu überraschen. So auch an jenem Abend, als sie Pizza bestellen und er ihr sagt, dass er das Hochzeitsdatum bereits in Ringe hat eingravieren lassen. Eine Zeit voll Glück und Schwung folgt, gekrönt vom Vorabend der Hochzeit, als beide ihre Gelübde üben. Das Glück ist von sehr kurzer Dauer – der Krieg beginnt, der junge Ehemann zieht in diesen Krieg, und Julija bleibt alleine und verzweifelt zurück und macht sich Vorwürfe, die warmen Socken in seinem Gepäck vergessen zu haben. Raketen fallen auch auf ihre Stadt, Einschläge sind zu hören. Die fensterlose Dunkelheit der Blackbox im Keller an der Zinglerstraße entfaltet hier eine ungemein dichte Wirkung.

Der Krieg geht nicht spurlos an Romeo und Julija vorbei

Die folgenden Szenen sind in Monatsschritten aufgebaut, sie zeigen den Verfall der Persönlichkeiten. Julija beginnt zu trinken. Romeo als Soldat schafft es zunächst, nicht töten zu müssen, doch der Tag, an dem sein Bruder von einer Handgranate zerrissen wird, zerstört diese Bremse in ihm. Romeo erschießt einen russischen Soldaten. Sein Ich verwandelt sich, langsam, aber stetig. Würde Julija mit diesem Mann noch zurechtkommen? Doch auch sie ändert sich.

Dieses Aufzeigen, was Krieg mit dem Wesen von Menschen tut, ist die große Stärke des weitestgehend in ukrainischer Sprache aufgeführten und von Tatiana Hubri inszenierten Stückes mit dem im Krieg verletzten Opernsänger Sergii Ivanchuk und Nataliia Syvanenko in den Rollen von Mann und Frau. Manchmal sind Worte auch gar nicht nötig – Sergii Ivanchuks Narben auf dem nackten Oberkörper sprechen wortlos eine sehr direkte Sprache. Den deutschsprachigen Untertiteln fehlt eine sorgsame Übersetzung, hier ist auf dem spürbaren Umweg über das Englische manche unpräzise Übersetzung passiert.

Am Ende ist Julija wieder zurück in der Redaktion, versucht zu arbeiten, und recherchiert die Geschichten anderer Paare, die am gleichen Tag geheiratet haben. Ob Romeo noch lebt? Einmal bewahrt der gravierte Ehering Julija vor der Verzweiflung: Der Tote, den sie als ihren Mann identifizieren soll, trägt einen Ring ohne Gravur. Die Hoffnung nicht aufgeben, sondern an eine Zukunft glauben, Sprachnachrichten schicken, auch wenn nichts zurückkommt, vom Alltag erzählen – das gibt das Stück den vielen Ukrainern im Publikum mit auf den Weg.

Lesen Sie dazu auch

Info: Weitere Aufführugen am heutigen 9. Dezember und am 10., 15. und 17. Dezember in der Blackbox der Adk.