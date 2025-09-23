Rote Ampel übersehen: Mercedes stößt mit Straßenbahn zusammen

Ein Autofahrer in Ulm war am Montag wohl unaufmerksam und verursachte einen Unfall. Gegen 7.45 Uhr fuhr der 58-Jährige laut Polizei mit seinem Mercedes Sprinter den Egginger Weg und kam aus Richtung Innenstadt. An der Einmündung Königstraße zeigte die Ampel für ihn rot. Er war aber wohl unaufmerksam und nahm die rote Ampel nicht wahr.

Er bog nach rechts ab, eine Straßenbahn fuhr in derselben Richtung. Trotz Bremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Unfall nicht mehr vermeiden und die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Straßenbahn war voll mit Schülern. Sie waren beim Eintreffen der Polizei bereits zur Schule gelaufen. Über verletzte Personen ist nichts bekannt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte die Fahrt fortsetzen. (AZ)