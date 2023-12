Ulm

vor 51 Min.

Rote Bänke und Fahrräder in der Blau: Erneuter Vandalismus am Lederhof

Rote Liegebänke und Fahrräder in der Blau, Ziegelsteine zertrümmert: Am Lederhof in Ulm haben Vandalen erneut ihr Unwesen getrieben. Was bislang dazu bekannt ist.

