Rotes Kreuz in Ulm schlägt Alarm

40 Prozent mehr Kundschaft in den Tafelläden der Region bei gleichgebliebenem Warenaufkommen - das ist nicht das einzige Problem, das dem Rotes Kreuz auf die Laune drückt.

Corona, Flut im Ahrtal, Krieg und Geflüchtete. Die Präsidentin des Ulmer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Ronja Kemmer hatte bei der ersten Jahrespressekonferenz ihrer Organisation gleich eine ganze Latte belastender Faktoren parat. Als Ulmer Wahlkreisabgeordnete der CDU im Bundestag sitzt Kemmer auch nahe am Adressaten ihrer zentralen Forderung: mehr Förderung vom Staat. Denn das DRK erledige viele Aufgaben, die eigentlich staatlicher Art seien. "Nicht nur in Sonntagsreden sagen: Das Ehrenamt ist wichtig. Dann auch am Montag etwas beschließen, das hilft."

DRK in Ulm betreibt Tafelläden

Eine große Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot verzeichnet das Ulmer DRK in den Tafelläden, jenen Geschäften, in denen die Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder aus einer Überproduktion stammen, und etwa Obst und Gemüse, das „Schönheitsfehler“ hat, verkauft wird. Das Ulmer DRK verzeichnete in jüngster Zeit eine Zunahme der Kundschaft um 40 Prozent. Diese Zunahme komme durch Menschen zustande, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind.

Aus 63.000 Einkäufen im Jahr 2021 seien zuletzt knapp über 100.000 geworden. Und das bei einer stagnierenden Anzahl zur Verfügung stehender Produkte. In der zweiten Hälfte rechnet das DRK mit einer Zunahme auch ohne weitere Eskalation in der Ukraine: Denn dann sei mutmaßlich das Ersparte von vielen Menschen aufgebraucht, die sich bis jetzt noch nicht trauten, in Sozial-Läden einzukaufen. Wie Kemmer sagt, gebe es durch Optimierungen in den Supermärkten tendenziell eher weniger ablaufende Waren. Und Drogerieartikel seien ohnehin kaum mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. Eine Hilfe sei, so Claudia Steinhauer, die beim DRK in Ulm für Soziale Dienste zuständig ist, ein Abkommen mit der Organisation Foodsharing. Unter dem Motto "Tafeln first" hätten die Sozial-Läden das Recht auf dem Zugriff vor den "Lebensmittelrettern".

Schwörmontag in Ulm ohne Ehrenamt kaum denkbar

In der Freizeit vieler Menschen spiele das DRK eine wichtige, aber oft unterschätzte Rolle. Wie Tobias Schwetlik, der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, betonte, seien Veranstaltungen einer Größenordnung wie der Ulmer Narrensprung oder auch der Schwörmontag ohne ehrenamtliche Mitarbeitende von Hilfsorganisationen wie dem DRK gar nicht möglich. "Oder nicht bezahlbar." Aber die Wertschätzung in der Bevölkerung wäre eher auf dem absteigenden Ast. "Wir hatten Vorfälle, die wir früher nie so erlebt haben." Die Ehrenamtlichen seien teilweise "angegangen" worden. Außerdem seien etwa Notfallrucksäcke entwendet worden. "Man merkt, dass da etwas verschoben ist." Der Respekt habe abgenommen.

Auch der "Kältebus" kommt vom Roten Kreuz

Ohne das Ehrenamt würde beim DRK nicht viel funktionieren, betonte Kemmer. Vor allen in Zeiten der "Spitzen", also Zeiten extremer Belastungen. 100 Hauptamtlichen stehen 892 Helfer und Helferinnen parat, deren Hilfe zu großen Teilen aus den Überweisungen von 17.500 Fördermitgliedern gespeist wird. Die Arbeit ist sehr vielfältig: Von der Betreuung von Gefürchteten bis hin zum Betrieb eines Busses, der täglich von November bis März in Ulm, um Ulm und um Ulm herumkurvt, um Menschen vor dem Erfrierungstod zu retten. "Komplett durch Spenden finanziert", so Kemmer. Jeden Tag würden drei Ehrenamtliche den "Kältebus" fahren.