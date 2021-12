Ulm

19:01 Uhr

Roxy-Projekt "Dusk": Ein Tanzfilm soll an der Ulmer Sparkasse flimmern

Plus Pablo Sansalvador dreht für das Ulmer Roxy einen Tanzfilm, der am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz zu sehen sein wird. Es geht um Natur - mitten in der Stadt.

Von Dagmar Hub

Ob jemand nur ein paar Sekunden steht und schaut, oder ob er die ganzen zehn Minuten bleibt, die der Film "Dusk" dauert - das bleibt jedem selbst überlassen, sagt Roxy-Tanzlaborleiter Pablo Sansalvador über den neuen Tanzfilm, der ab dem 9. Dezember jeden Abend von 17 bis 23 Uhr in Dauerschleife an der Fassade der Ulmer Sparkasse am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz zu sehen sein wird, bis zum 16. Dezember.

