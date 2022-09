Roxy verschiebt das Femtastique-Festival

Dieses Wochenende hätte im Roxy eigentlich das Festival Femtastique stattfinden sollen, mit dem die Diversität in der Musikbranche gefeiert werden sollten. Warum es nun verschoben werden muss.

Vom 1. bis 3. Oktober sollte im Ulmer Roxy drei Tage lang das zweite Femtastique-Festival mit dem Motto "We celebrate diversity in music" stattfinden. Die starke Zurückhaltung bei den Kartenvorverkäufen, von der nicht nur das Roxy, sondern die gesamte Veranstaltungsbranche flächendeckend betroffen ist, verhindere aktuell aber eine wirtschaftlich vertretbare Durchführung des Festivals, teilen die Veranstalter vom Roxy nun mit.

Man möchte am Projekt jedoch unbedingt festhalten und lasse die geplanten Konzerte nicht ersatzlos ausfallen. Das Femtastique-Festival soll daher im kommenden Jahr stattfinden. Derzeit suche das Roxy gemeinsam mit den beteiligten Künstlerinnen, Bands und Agenturen nach einem Ausweichtermin in der ersten Jahreshälfte 2023. Der neue Termin werde so bald wie möglich veröffentlicht, so die Veranstalter.

Was Ticketkäufer wissen müssen

Von der Verschiebung betroffen ist auch der geplante Workshop "Offstage - This is how we do it" am 3. Oktober. Er soll ebenfalls im neuen Jahr nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets für das Femtastique-Festival werden rückabgewickelt beziehungsweise können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Online-Käuferinnen und -Käufer müssen nichts tun, sie erhalten den Ticketpreis automatisch zurücküberwiesen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch